Росія розміщує обладнання для наведення "Шахедів" навіть на житлових будинках у Білорусі
- Країна-агресорка використовує територію Білорусі для наведення "Шахедів" на українські міста.
- Київ планує інформувати міжнародних партнерів і шукати спільну відповідь на такі дії Росії.
Київ отримує розвіддані про використання звичайних житлових будинків у Білорусі для розташування й запуску "Шахедів" на територію України. Так росіяни намагаються уникати українських дронів-перехоплювачів.
Відповідну заяву президент України зробив після проведення чергової Ставки головнокомандувача, передає 24 Канал.
Читайте також Зеленський назвав 2 ключові умови для проведення виборів і референдуму в Україні
Як росіяни готуються до ударів по Україні "Шахедами"?
Як розповів Володимир Зеленський, під час засідання розглянули всі питання, пов'язані з безпілотниками. Йдеться про протидію атакам російських "Шахедів", розвиток української "Лінії дронів" і завдання далекобійних ударів.
Він також підкреслив, що Росія намагається обходити українську систему перехоплення, використовуючи повітряний простір і територію Білорусі.
За інформацією української розвідки, обладнання, яке використовується для ударів по Україні, розміщують у прикордонних населених пунктах Білорусі, зокрема на житлових будинках.
Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на об'єкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися,
– підкреслив Зеленський.
Він додав, що Україна поінформує міжнародних партнерів і працюватиме над спільною відповіддю на ці дії.
Зауважимо, що Україна вже спостерігала подібні кроки з боку країни-агресорки раніше, зокрема коли йшлося про розміщення "Орешника" на території Білорусі.
Цікаво! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що ініціативи з протидії безпілотникам і надалі залишаються пріоритетними. За його словами, є стриманий оптимізм, адже вже у 2026 році планують реалізацію проєкту "Лінії дронів" для окремих населених пунктів, розташованих уздовж лінії фронту.
Обстріли України ударними дронами: останні новини
У ніч на 26 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Під обстріл потрапили Ізмаїл та Одеса. Внаслідок ударів зафіксовано нові руйнування об'єктів енергетичної й портової інфраструктури, виникли пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі, техніку та обладнання.
Також через влучання дронів зазнали ушкоджень елеватори й складські приміщення цивільних підприємств. Постраждала баржа, а також судна, що ходять під прапорами Словаччини та Республіки Палау.
Напередодні, 25 грудня, російські безпілотники атакували Волинську область. У Ковелі удар припав на об'єкт Львівської залізниці.
Внаслідок атаки пошкоджено локомотив і вантажний вагон, а вибухова хвиля вибила вікна в цеху локомотивного депо.