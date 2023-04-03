Без шансів для Лукашенка та всієї країни: чому саме в липні розмістять ядерку в Білорусі

Днями Владімір Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі, стало відомо, що це відбудеться саме на кордоні з Польщею. Для Алєксандра Лукашенка це стало справжнім ударом в політичному та безпековому сенсі.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, російський опозиційний діяч, блогер Марк Фейгін. Він впевнений, що відповідь на це зухвале рішення має дати і Україна.

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Опозиціонер зауважив, що Олександр Лукашенко довгий час відбивався від можливості втягнення військ Білорусі безпосередньо у війну.

Але замість того, щоб нести цей тягар, він отримав набагато гірший. Адже розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, Путін заявляє навіть про стратегічну, спричинить те, що з іншого боку розмістять таку ж саму. З боку Польщі, Литви, ймовірно, будуть розміщені боєголовки і направлені в сторону Білорусі,

– додав спікер.

Білорусь в пастці

За словами Фейгіна, Путін втягнув Лукашенка в ядерне протистояння, в якому немає шансів ні для білоруської армії, ні для Лукашенка, ні для його сім'ї, ні для його народу, точніше народу, що зараз в нього в заручниках. Правозахисник припустив, що мовчання Лукашенка протягом 6 днів перед офіційним виступом свідчить, що він погоджував певні параметри.

Я схильний думати, що ядерна зброя уже перебуває на території Білорусі. Не в липні, коли будуть нібито зведені якісь склади, а деякі боєголовки є вже там,

– сказав спікер.

Він також згадав, що минулого місяця недарма багато високопосадовців Росії їздили до Білорусі.

Фейгін сказав, що Україна також може отримати ядерку: дивитись відео

Чому склади відкривають в липні

Фейгін підкреслив, що завершення будівництва складів для ядерної зброї на території Білорусі планується у липні, якраз до саміту НАТО в Вільнюсі. Також росіяни хочуть вплинути на Польщу, яка постачає Україні велику кількість озброєння і є хабом для передачі західного озброєння.

Третім фактором є укріплення режиму Лукашенко, мовляв, якщо є ядерна зброя, то хто на Білорусь може напасти.

За цією логікою ядерну зброю може отримати і Україна, і має шукати ці способи. Я вважаю, що це прийнятно, бо вона оточена країнами, що мають ядерну зброю. Я вже не кажу про Польщу, Литву та Румунію, гадаю, що НАТО ухвалить рішення про розміщення там ядерної зброї зрештою,

– наголосив правозахисник.

Він вважає, що Україна може мати ядерну зброю, адже домовленості про її нерозповсюдження уже порушила Росія та Білорусь. Тому не можна виключати, що відповідь на ядерний шантаж буде і з боку України.

Лукашенко вперше після рішення про ядерну зброю виступив перед білорусами