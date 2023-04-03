Без шансів для Лукашенка та всієї країни: чому саме в липні розмістять ядерку в Білорусі
Днями Владімір Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі, стало відомо, що це відбудеться саме на кордоні з Польщею. Для Алєксандра Лукашенка це стало справжнім ударом в політичному та безпековому сенсі.
Про це 24 Каналу розповів правозахисник, російський опозиційний діяч, блогер Марк Фейгін. Він впевнений, що відповідь на це зухвале рішення має дати і Україна.
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Опозиціонер зауважив, що Олександр Лукашенко довгий час відбивався від можливості втягнення військ Білорусі безпосередньо у війну.
Але замість того, щоб нести цей тягар, він отримав набагато гірший. Адже розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, Путін заявляє навіть про стратегічну, спричинить те, що з іншого боку розмістять таку ж саму. З боку Польщі, Литви, ймовірно, будуть розміщені боєголовки і направлені в сторону Білорусі,
– додав спікер.
Білорусь в пастці
За словами Фейгіна, Путін втягнув Лукашенка в ядерне протистояння, в якому немає шансів ні для білоруської армії, ні для Лукашенка, ні для його сім'ї, ні для його народу, точніше народу, що зараз в нього в заручниках. Правозахисник припустив, що мовчання Лукашенка протягом 6 днів перед офіційним виступом свідчить, що він погоджував певні параметри.
Я схильний думати, що ядерна зброя уже перебуває на території Білорусі. Не в липні, коли будуть нібито зведені якісь склади, а деякі боєголовки є вже там,
– сказав спікер.
Він також згадав, що минулого місяця недарма багато високопосадовців Росії їздили до Білорусі.
Фейгін сказав, що Україна також може отримати ядерку: дивитись відео
Чому склади відкривають в липні
Фейгін підкреслив, що завершення будівництва складів для ядерної зброї на території Білорусі планується у липні, якраз до саміту НАТО в Вільнюсі. Також росіяни хочуть вплинути на Польщу, яка постачає Україні велику кількість озброєння і є хабом для передачі західного озброєння.
Третім фактором є укріплення режиму Лукашенко, мовляв, якщо є ядерна зброя, то хто на Білорусь може напасти.
За цією логікою ядерну зброю може отримати і Україна, і має шукати ці способи. Я вважаю, що це прийнятно, бо вона оточена країнами, що мають ядерну зброю. Я вже не кажу про Польщу, Литву та Румунію, гадаю, що НАТО ухвалить рішення про розміщення там ядерної зброї зрештою,
– наголосив правозахисник.
Він вважає, що Україна може мати ядерну зброю, адже домовленості про її нерозповсюдження уже порушила Росія та Білорусь. Тому не можна виключати, що відповідь на ядерний шантаж буде і з боку України.
Лукашенко вперше після рішення про ядерну зброю виступив перед білорусами
- Самопроголошений президент Білорусі виступив перед народом 31 березня. Виступ тривав рівно 3 години.
- Зокрема він заспокоїв білорусів, мовляв, не варто турбуватися через війська на території країни. Ними командує не Путін, а він.
- Не обійшлося і без традиційних казок про намір заходу напасти на Білорусь. Однак деталей загадковий фюрер не вказував, а пообіцяв розповісти про це пізніше.
- Велику частину промови було присвячено російській війні проти України. Зокрема Лукашенко наполягав на важливості перемовин з Росією, адже ми маємо на це зараз "унікальний шанс".
- Продовжилося все байками про "могутність" росіян. Батька безперестанку повторював, що Україні не вдасться повернути окуповані території і її зусилля марні.