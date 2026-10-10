Росія розганяє антиукраїнські настрої в Польщі напередодні Дня незалежності, – ЦПД

Напередодні Дня незалежності Польщі Росія активізувала інформаційні операції. Вони спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і загострення відносин між Варшавою та Києвом.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Які наративи просуває Кремль?

Російська дезінформаційна мережа Pravda / Portal Kombat залучена до поширення повідомлень, які мають сформувати негативне ставлення поляків до України. Зокрема, ворожі ресурси просувають твердження про "крах польсько-української дружби", посилення ксенофобських настроїв і нібито загальну втому польського суспільства від України.

Росія поширює фейки про втому поляків від України / ЦПД

Такі повідомлення покликані створити враження, що відносини між Польщею та Україною стрімко погіршуються, а підтримка українців у польському суспільстві начебто втрачає популярність.

Важливо, що російська інформаційна кампанія активізувалася саме напередодні Дня незалежності Польщі.

Нагадаємо, у 2025 році українські біженці забезпечили близько 94 мільярдів злотих, або 2,4% ВВП Польщі. Про це свідчить дослідження UNHCR та Deloitte, оприлюднене 1 жовтня 2026 року. Українці допомагають польській економіці завдяки роботі, сплаті податків і витратам на товари та послуги.

Також вони відкривають власний бізнес і заповнюють вакансії, на які бракує працівників. За даними дослідження, рівень зайнятості українців працездатного віку зріс до 76%, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж роком раніше.

Водночас аналітики не знайшли доказів того, що українці забирають робочі місця в поляків або знижують зарплати. Для порівняння, у 2024 році внесок українців у ВВП Польщі становив 2,7%. Експерти пояснюють зниження частки переходом від різкого економічного ефекту масової міграції до стабільнішої моделі інтеграції.