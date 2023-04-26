Росія розпочала масштабне переселення людей з окупованої Луганщини, – Міноборони

Російські терористи розпочали масштабне переселення мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області. Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення.

Про це заявила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр наголосила, що окупанти хочуть знищити нашу державність та національну самоідентичність.

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Частину жителів депортують, на окуповані території завозять росіян

Посадовиця зазначила, що держава-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно відповідні заходи загарбники проводяться у Луганській області.

З цією метою урядом Росії ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення

– розповіла Ганна Маляр.

Також додала, що російським переселенцям на ТОТ всіляко сприяють місцеві окупаційні адміністрації. Вони забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних послуг, зокрема, пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

Натомість місцевих жителів, особливо тих, кого підозрюють у проукраїнській позиції, загарбники під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії.

У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях,

– підкреслила заступниця міністра оборони.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни викрадають наших дітей. Станом на ранок 26 квітня офіційно підтверджено 19 393 випадки незаконної депортації неповнолітніх. Однак, ці дані не остаточні. Радниця-уповноважена президента Дар'я Герасимчук зазначила, що

Скільки українських дітей вбили, поранили або депортували окупанти / Інфографіка 24 Каналу