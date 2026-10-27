Понад 60 укриттів і мобільні пуски: у Криму Росія розбудовує базу дронів "Герань"

Російські окупанти розбудовують аеродром Гвардійське в окупованому Криму під безпілотники "Герань". На нових супутникових знімках виявили понад 60 захищених укриттів і гаражів для підготовки дронів.

Про це повідомляють аналітики Dnipro Osint.

Що відомо про розбудову аеродрому у Гвардійському

На супутникових знімках кримського аеродрому зафіксували зведення понад 20 невеликих укриттів із земляними насипами та близько 40 спеціалізованих гаражів. Ці об'єкти призначені для зберігання, технічного обслуговування та підготовки безпілотників до запусків.

На оприлюднених кадрах також помітні наслідки попередніх українських ударів по військово-повітряній базі. Зокрема, щонайменше один ангар зазнав пошкоджень унаслідок влучання БпЛА.



Супутникові знімки розширення інфраструктури на аеродромі Гвардійське / Dnipro Osint

Головною специфікою аеродрому Гвардійське є відмова від стаціонарних пускових установок на користь мобільних платформ. Для запусків ворог застосовує спеціально обладнані автомобілі.

Безпілотники завантажують на транспорт безпосередньо в укриттях, після чого вивозять на злітно-посадкову смугу для старту.



Схема укриттів та гаражів для БпЛА на аеродромі Гвардійське / Dnipro Osint

Раніше супутники зафіксували зведення аналогічного об'єкта біля авіабази Міллерово в Ростовській області, де росіяни створили майданчик, розрахований на запуск до 100 безпілотників щодоби. База "виросла" всього за 6 тижнів.