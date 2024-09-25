Путін оголосив про зміну доктрини ядерного стримування: нові підстави для ядерного удару
Путін оголосив про зміни в доктрині ядерного стримування Росії. Ймовірно, це було зроблено у відповідь на вимоги Києва до США, ЄС та Великобританії дозволити завдавати ракетних ударів углиб країни-агресорки.
Нововведення включають розширення опису держав і військових союзів, щодо яких можливе ядерне стримування, а також доповнення переліку загроз, що можуть спонукати до ядерної відповіді. Про зміни у доктрині ядерного стримування Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Які зміни будуть в ядерній доктрині Росії
На екстреному засіданні Радбезу Росії Владімір Путін заявив про зміни у доктрині ядерного стримування.
Що зміниться в доктрині:
- агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але з участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їх спільний напад на країну;
- розширено опис держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування;
- застосування ядерної зброї буде розглянуто "вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічної атаки та перетин ними державного кордону Росії". Окрім стратегічної, це також може бути тактична авіація, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати;
- Росія залишає за собою право застосовувати ядерну зброю у разі агресії проти Білорусі – "в тому числі якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу суверенітету".
Які доктрини ядерного стримування діють в Росії зараз
"Основи держполітики в галузі ядерного стримування", що діють зараз, були підписані Путіним і вперше опубліковані в червні 2020 року.
Згідно з цим документом, президент Росії може ухвалити рішення про ядерний удар у чотирьох випадках:
- старт балістичної ракети, що атакує Росію або її союзника;
- застосування проти Росії або її союзника ядерної зброї або інших видів зброї масової поразки;
- вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти;
- агресія проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави.