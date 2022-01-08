Росія розширює власний периметр, – політолог про протести в Казахстані

Перші російські військові вже прибули до Казахстану після того, як Організація договору колективної безпеки (ОДКБ – далі), до якої входять Росія, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан, вирішила ввести свої війська.

Хто організував протести?

Кремль запевняє, що ввів свої війська, щоб стабілізувати ситуацію в країні, забезпечити безпеку мирних громадян, а також розблокувати та повернути під контроль казахстанської влади важливих об’єктів критичної інфраструктури. Проте чи так це насправді? Мотиви та цілі інтервенції блоку ОДКБ обговорили разом Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики.

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Припускаю, що протести у Казахстані організували Росія та Токаєв (чинний лідер Казахстану – 24 канал), щоб послабити позиції президента Назарбаєва та позбавити його посади очільника Ради безпеки,

– наголошує політолог.

На думку Магди, завдяки загостренню ситуації в Казахстані Касим-Жомарт Токаєв перебрав владу у свої руки, а Росія отримала можливість під прапорами ОДКБ захищати полігон Сари-Шаган для ракетної зброї, а також космодром "Байконур".

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Євген Магда: "Країни Заходу реагуватимуть на події в Казахстані глибоким занепокоєнням, адже Європейський Союз станом на сьогодні не вибудував у Центральній Азії програму "Східного партнерства" / Фото – NEXTA

Директор Інституту світової політики підкреслює, що у такий спосіб Росія "послідовно розширює власний периметр" напередодні переговорів стосовно гарантій безпеки.

На жаль, країни Заходу реагуватимуть на події в Казахстані глибоким занепокоєнням, адже Європейський Союз станом на сьогодні не вибудував у Центральній Азії програму "Східного партнерства". Насамперед треба думати, як на протести реагуватиме Китай, який переймається питаннями транзиту до Європи,

– каже Магда.

Ціни на природний газ не зміняться

Водночас політолог запевняє, що конфлікт в Казахстані суттєво не вплине на ціни на природний газ та нафту, оскільки в цьому регіоні не видобувають у великому масштабі ці горючі корисні копалини.

Порівнювати цьогорічні протести в Казахстані зі страйком 2011 року складно, оскільки будь-які порівняння страждають на умовність та відносність. Тодішні демонстрації в Жанаозені привернули більше увагу та показали світовій спільноті, що у країні не все так добре, як здається на перший погляд,

– резюмує Євген Магда.

Цікаві факти:

Мирні протести, вимоги демократії та ненависть до клану Назарбаєва вивели на вулиці десятки тисяч людей.

Журналістка Orda.kz Гульнара Бажкенова розповіла, що колишній президент республіки Нурсултан Назарбаєв та члени його родини залишили Казахстан.

Токаєв зробив серію твітів англійською мовою і заявив, що заворушення організували "бандити" та "терористи".

У соцмережах активно розповсюджують пост архітектора Айдара Ергалі, який розповів, що "титушок та мародерів запустила владу, щоб злити протестний рух, щоб утопити його в крові".

Роботу всіх банків у Казахстані призупинили на тлі масових протестів. Акції одного з найбільших банків – Halyk bank – всього за день обвалилися на 20%.

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