Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту та намагається позбавити нас голосу, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на обстріли в Києві. Російські окупанти завдали удару по київській телевежі та території Бабиного Яру.

Саме на території Бабиного Яру в роки Другої світової війни німецькі окупанти розстріляли єврейське населення Києва.

"Ніколи знову? Щойно завдав потужного ракетного удару по Меморіальному центру "Бабин Яр" та телевежі. Загинули цивільні. Росія розстрілює пам'ять жертв Голокосту, намагається позбавити нас голосу, знищує українців", – заявив Денис Шмигаль.

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Меморіальний комплекс "Бабин Яр" розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили російські загарбники під час обстрілів Києва. Внаслідок цієї атаки п'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро отримали поранення.

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