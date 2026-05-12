Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів, – Зеленський

Після закінчення тимчасового "перемир'я" 12 травня Росія знову тероризувала Україну. Ворог бив по енергетиці, залізниці та навіть по дитячому садочку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росія вирішила не продовжувати режим тиші

Володимир Зеленський заявив, що Росія обрала закінчити часткову тишу після кількох днів "перемир'я". Лише вночі 12 травня ворог випустив понад 200 ударних безпілотників. Ще більш ніж 80 російських авіабомб летіли на фронті. Як наслідок, зафіксовано понад 30 авіаударів.

Дронову атаку відбивали Сили оборони на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області.

Зеленський уточнив, що внаслідок російських ударів пошкоджено енергетичні об'єкти, житлові будинки, дитячий садочок і цивільний локомотив на залізниці. На жаль, не минулось без загиблих та постраждалих.

Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню,

– наголосив президент.

Але поки окупанти не демонструють готовності до припинення війни, проти Москви потрібно продовжити та посилити санкції, додав Зеленський. Він закликав партнерів не залишатись осторонь, а співпрацювати заради безпеки, справедливості та надійного миру.

