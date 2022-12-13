Російські воєнкори почали здогадуватись, що Росія сама підриває мости на окупованих територіях

На окупованих Росією територіях все частіше розквітає "бавовна". Внаслідок вибухів руйнуються мости, що є важливими для ворога. Зрештою, російські воєнкори почали щось підозрювати.

Про це мовиться у звіті Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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За даними розслідувачів, воєнкори країни-агресорки почали здогадуватись, що Росія сама підриває мости на окупованих територіях. Припускають, що це сталося з Кримським мостом 8 жовтня і повторюється зараз у Мелітополі.

Що відомо про підрив мосту у Мелітополі

13 грудня під Мелітополем у Запорізькій області стався вибух, пошкоджено опори автомобільного мосту. Це підтвердили напередодні ввечері і мер міста, і окупаційна російська влада. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про пошкодження мосту, яким війська Росії перевозили військову техніку, що він "втомився". Раніше він також заявив, що ввечері з Токмака, Михайлівки і передмістя Мелітополя було чутно вибухи.

Як реагують окупанти

Після підриву мосту окупанти терміново будують об'їзну. Ворог переспрямував весь потік військового і вантажного транспорту через:

село Садове,

міст через річку,

вулицю Бєлякова.

Сьогодні цей шлях став головною транспортною артерією. Одночасно з цим окупанти намагаються побудувати переправу поруч із підірваним мостом. Через дощі поле просто перетворилося на брудне місиво і проїхати там машинами неможливо.