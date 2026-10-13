Росія серед білого дня вдарила по Львівщині: пошкоджені будинки, є постраждалі

Росія у вівторок, 13 жовтня, тероризувала цивільне населення ударними безпілотниками. Наслідки обстрілів зафіксували у Малехові на Львівщині.

Відомо про постраждалих. Про це написав мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про атаку на Львівщину?

Росія серед білого дня вдарила по Львівщині. Ворожий дрон атакував Малехів Львівської громади. Попередньо повідомляють, що пошкоджено кілька приватних будинків.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав, що відомо про трьох поранених.

Наслідки удару по Малехову / Андрій Садовий

Також у вівторок, 13 жовтня, Росія реактивними безпілотниками била по Львову. У місті працювала протиповітряна оборона.