Росія, схоже, ввела санкції не проти президента Байдена, а проти його покійного батька
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Російський політикум намагається гідно відповісти на санкції Заходу. Проте щось пішло не так і в санкційний список окупантів, ймовірно, потрапив не президент США, а його покійний батько.
Таке припущення жартома нібито озвучила прессекретарка Білого дому Джен Псакі Jen Psaki. Її слова процитувала журналістка CNN Кетрін Коллінс.
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Як це могло трапитись
Річ у тім, що в Джозефа Байдена майже таке ж ім'я, як у його покійного батька. Проте в Росії це чомусь не врахували.
Джен Псакі жартує, що Росія, можливо, насправді ввела санкції проти покійного батька президента Байдена. Вони санкціонували Джозефа Робінетта Байдена, а не Джозефа Робінетта Байдена-молодшого,
– написала Коллінс.
Ймовірно, це є юридичною помилкою, яка робить санкції практично нелегітимними. Проте, слід зауважити, що ніхто вже давно не звертає увагу на недолугі санкційні потуги Кремля.
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