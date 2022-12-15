Через успіхи ЗСУ в Кремля підгоряє: штампують неякісне озброєння та мобілізують мігрантів

Російські загарбники хочуть встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областю. До таких дій ворог вдається через успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині.

Відповідну інформацію розповів на брифінгу 15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. За його даними, ворог хоче забезпечити собі кількісну перевагу в техніці та особовому складі.

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Що відомо про плани росіян

Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на полі бою Кремль нарощує показники власного виробництва техніки. У тому числі – шляхом зниження якості продукції,

– заявив Громов.

Окрім того, в Генштабі заявили, що Росія активує укладання договорів з іншими країнами про постачання військової продукції.

Кого мобілізує Росія

Ворог намагається відновити особовий склад підрозділів на війні в Україні. Адже він значно скоротився через втрати.

Для цього Росія в листопаді 2022 року ухвалила низку законодавчих актів, які розширюють перелік громадян, яких можуть призвати на війну в Україну. Зокрема, Кремль дозволив призивати на службу:

засуджених громадян, які відбувають покарання або мають не зняту судимість (під дію закону не підпадають тільки громадяни, яких засудили за державну зраду, шпіонаж чи тероризм);

осіб з подвійним громадянством.

Зазначені зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають у ворожій країні. Наразі на території Росії налічуються орієнтовно 6 мільйонів осіб (мігрантів – 24 канал). Переважна більшість з яких – вихідці з Узбекистану (майже 50%) і Таджикистану (30%), Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн,

– пояснив Олексій Громов.

Окрім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ пояснив, що:

орієнтовно 2,7 мільйона мігрантів – це чоловіки призовного віку;

на тимчасово окупованій території Луганщини триває чергова хвиля примусової мобілізації;

минулого тижня росгвардія шукала в місті Ровеньки на Луганщині чоловіків, щоб їх мобілізувати на боці Росії. Через це всі виїзди та в'їзди в місто заблокували.

Що відомо про плани Росії щодо війни