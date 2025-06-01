Нацгвардія відбила штурм на Сіверському напрямку, Росія зазнала втрат: епічне відео

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції на різних ділянках фронту. Зокрема, вони спланували штурм на Сіверському напрямку.

Але, на щастя, Нацгвардія успішно відбила його. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

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Ворог втратив декілька одиниць техніки

Спланований російський штурм з використанням бронетехніки на Сіверському напрямку відбили бійці батальйону "Сила Свободи" 4 бригади Національної гвардії "Рубіж".

Олександр Півненко опублікував відповідні кадри з українських дронів.

Оператори БпЛА також брали участь у відбитті штурму – вони робили скиди на вже підбиту російську техніку, добиваючи її таким чином.

Нацгвардія відбила штурм на Сіверському напрямку: дивіться відео

Без втрат для армії Росії не минулося. Як зауважив командувач Національної гвардії, лише за перші хвилини відбиття штурму було уражено один ворожий танк і три одиниці бронетехніки.