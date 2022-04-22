Росія шукає найманців в Ефіопії для війни проти України

Щоранку біля посольства Росії в столиці Ефіопії, Аддіс-Абебі, молоді люди та люди похилого віку з бойовим досвідом вишиковуються в чергу, щоб записатися у найманці та йти воювати в Україну на боці Росії.

19 квітня репортери побачили кілька сотень чоловіків, які реєструвалися в ефіопських охоронців біля посольства. Охоронці записували їхні імена та вимагали підтверджень військової служби.

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Немає жодних доказів того, що ефіопи поїхали воювати в Україну від Росії й достеменно невідомо, чи їх колись відправлятимуть. Людина, яка вийшла з посольства і звернулася до людей в черзі, сказала, що в Росії поки достатньо сил, але з усіма охочими сконтактують, коли вони будуть потрібні.

Після звернень журналістів з проханням пояснити ситуацію російське посольство в Ефіопії опублікувало заяву про те, що не вербує ефіопців у добровольці, а люди, які приходять, лише виражають "солідарність і підтримку" Росії.

МЗС Росії та Ефіопії не відповіли на запити журналістів.

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Стало відомо, що у соціальних мережах ходять чутки про зарплату у розмірі 2 000 доларів за вступ до російського війська і про можливість роботи в Росії після війни. Хоч журналісти не змогли знайти жодних офіційних повідомлень на цю тему, люди в черзі говорять про свою мотивацію таке:

Я готовий підтримувати російський уряд, а натомість як тільки я вийду, я отримаю пільги… Жити в Ефіопії стає все важче. Що мені потрібно, то це жити в Європі,

– сказав Лета Кібру агентству Reuters біля посольства.

Йому 30 років. Він звільнився з ефіопської армії у 2018 році й тепер торгує одягом та мобільними телефонами.

Літа чув про виплату 2 000 доларів від друзів, котрі зареєструвалися до нього.

Двоє інших у черзі цього тижня сказали, що бачили повідомлення у Facebook про те, що посольство набирає новобранців.

Причина, через яку я хочу поїхати до Росії, не в тому, щоб воювати з Україною, а в тому, що я не отримую вигоди від своєї країни. Я хотів би бути громадянином іншої країни,

– сказав 40-річний охоронець Біньям Волдесадік.

Зранку 20 квітня кількість чоловіків біля російського посольства скоротилася приблизно до 20 людей. Охоронець посольства повідомив черзі, що наразі реєстрація припинена.

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