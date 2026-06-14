На росіян чекає важке літо: військовий оглядач спрогнозував, що доведеться робити ворогу

Специфіка цього літа на полі бою відрізнятиметься від попередньої. Вже очевидно, що анонсований весняно-літній наступ російської армії провалений.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що інтенсивні бойові дії розгорнуться зараз за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську, Лиманську агломерації.

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Радіус ураження збільшиться: як Росія спробує врятувати логістику?

Ворог буде прагнути втриматися на півдні України, але там бої, як припустив військовий оглядач, будуть потроху стухати. Він дав обережну оцінку, що Росія не зможе наростити там військовий потенціал, хоча мала плани розширити окуповану частину України.

Росіяни намагатимуться там втриматись до останнього навіть якщо в них буде відрізана логістика. За увесь час повномасштабної війни з противником ми бачили, що він прагнув триматися ціною будь-яких жертв там, де інші армії просто вважали б недоцільним перебувати,

– озвучив Тимочко.

Детальніше про тактику ворога цим літом: дивіться у відео

Військовий оглядач прогнозує, що в літній період зміниться більше технологічний складник війни. З його слів, наростатимуть удари безпілотниками, СОУ намагатимуться розширити зону ураження в межах малого радіуса дії (500 кілометрів). Беручи до уваги те, що в України збільшується парк авіації, то можна припустити, що і в повітряному просторі такий радіус ураження буде розширюватися.

Інтенсивність нарощення наших ударів від "нуля" до 200 кілометрів точно зростатиме. Противник буде намагатись адаптуватися. Думаю, зараз він постарається по максимуму реквізувати у великих корпораціях вглибині Росії вантажний транспорт, щоб пробувати кількісно компенсувати втрати, які зазнаватиме. Це впливатиме на загальну російську логістику,

– констатував Тимочко.

Військовий оглядач також висловив припущення, що російська армія спробує підтягнути штурмову авіацію для прикриття доріг, які опинилися під прицілом українських дронів. Адже зараз одна з цілей СОУ – перерізати ворогу логістику.

Раніше всі спроби окупантів розосередити логістичні шляхи, долучити засоби РЕБ і антидронові системи, маскувати свою техніку не принесли результату, безпілотники Сил оборони продовжують ефективно завдавати ударів. У звіті за добу станом на 14 червня Генштаб повідомив, що було знищено понад 400 одиниць військового автотранспорту противника.

До слова, раніше майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук наголосив на тому, що системні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах ворога, зокрема у Криму, призводять до серйозних проблем у противника в контексті насичення необхідним свої війська зокрема на Запорізькому напрямку.

А от виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив думку, що на 100% перерізати логістику ворога не вдасться, адже є обхідні дороги. Крім того, росіяни на період війни передбачили залізничну логістику. Він прогнозує, що ворог спробує скористатися цим, поки Сили оборони будуть переорієнтовувати свої удари, аби дістати окупантів і на альтернативних маршрутах.