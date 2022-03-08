Росія швидко перетворюється на острів, на якому лютує епідемія
8 березня 2022 , 15:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Бориса Акуніна
Є Велика Земля – і є шмат суші, на якому залишилося багато живих людей, зокрема, для мене дуже важливих.
Епідемія рашизму
Я знаю, як їм погано. На острові лютує епідемія. Вона вражає мозок, і в хворих порушується зір.
Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору
Біле бачиться ним чорним, чорне – білим, але на лобі в них утворюється висип у формі літери Z.
Тих, хто має імунітет до цієї зарази, відстежують. Вони у ще більшій небезпеці.
Велика небезпека
Спостерігати за цим збоку нестерпно. Що робити – поки що незрозуміло.
Але лікувати перших та рятувати других необхідно. Весь час тільки про це й думаю.
Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!