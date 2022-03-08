Росія швидко перетворюється на острів, на якому лютує епідемія

Є Велика Земля – і є шмат суші, на якому залишилося багато живих людей, зокрема, для мене дуже важливих.

Епідемія рашизму

Я знаю, як їм погано. На острові лютує епідемія. Вона вражає мозок, і в хворих порушується зір.

Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору

Біле бачиться ним чорним, чорне – білим, але на лобі в них утворюється висип у формі літери Z.

Тих, хто має імунітет до цієї зарази, відстежують. Вони у ще більшій небезпеці.

Велика небезпека

Спостерігати за цим збоку нестерпно. Що робити – поки що незрозуміло.

Але лікувати перших та рятувати других необхідно. Весь час тільки про це й думаю.

Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео:

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