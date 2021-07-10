Росія систематично застосовує безпілотник "Орлан-10" в Україні: слабкі сторони розробки

У районі населеного пункту Мар'їнка зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Про це повідомили у зведенні Міноборони України за 22 червня 2021 року щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Детальніше – у відеоблозі.

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За даними відкритих джерел, починаючи з 2014 року під час військової агресії Росії проти України росіяни втратили в зоні бойових дій не менше 20 безпілотників "Орлан-10".

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm задокументувала понад 15 фактів втрат БПЛА цього типу в Луганській і Донецькій областях:

з них 5 впали в результаті збою систем, викликаних роботою українських засобів радіоелектронної боротьби;

а 10 разів БПЛА "Орлан-10" збивали зі стрілецької зброї й засобів ППО.

Крім цього, у 2017 році міжнародна спільнота InformNapalm опублікувала декілька розслідувань, в яких розкрили документальні підтвердження застосування російськими військовослужбовцями комплексів "Орлан-10" на території України в зоні бойових дій.



Сучасні російські БПЛА "Орлан-10", "Тахіон" і "Елерон-3СВ" / Фото InformNapalm

Аналіз провели на основі документів, добутих активістами Українського кіберальянсу з комп'ютера начальника розвідки окупаційних військ Росії в Луганській області України.

"Орлан-10" входять до комплексу "Леєр-3"

Багатофункціональні безпілотники "Орлан-10" у кількості до трьох одиниць також входять до складу російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3", який неодноразово фіксувався на окупованій росіянами території Донбасу.

У складі цього комплексу безпілотники "Орлан-10" використовують зокрема і для глушіння радіоканалів.

У 2017 році в німецькому таблоїді Bild з посиланням на InformNapalm виходила деталізована публікація на цю тему. Також ці безпілотники використовувалися для проведення інформаційно-психологічних атак на українських військових в зоні ООС.

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Російські фахівці за допомогою цього комплексу проводили SMS-розсилки. Про це з посиланням на InformNapalm також детально писало Associated Press.

Слабкі сторони російської розробки

З 2018 року волонтери InformNapalm звертають увагу закордонних журналістів, дипломатів, політиків та міжнародних експертів на факти, які розкривають слабкі сторони цієї російської розробки.

Згідно з відкритими джерелами, комплекс – розробка російського підприємства "Спеціальний технологічний центр", входить до складу російської єдиної системи управління тактичної ланки.



Російський комплекс має слабкі сторони / Фото InformNapalm

Як виявилось під час дослідження одного із втрачених апаратів, від російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач. Та і той створили на базі мікросхеми американської компанії Analog Devices. У США, Німеччині, Японії, Китаї та інших країнах виробили інші компоненти:

GPS-трекер;

стартер-генератор;

двигун;

модуль запалювання;

польотний контролер;

модуль передавання телеметрії;

GPS-модуль.

Такі технології належать до товарів подвійного призначення, які Росія купує та використовує у воєнних цілях. За наявності політичної волі виготовлення багатофункціонального безпілотного літального комплексу "Орлан-10", який активно використовують збройні сили Росії у бойових діях проти України, може бути заблоковано відповідними санкціями.