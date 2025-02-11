Росія обстріляла КАБами Золочівську громаду: кількість постраждалих зростає

Росія у вівторок, 11 лютого, обстріляла КАБами Золочівську громаду на Харківщині. На жаль, є постраждалі.

Їхня кількість зростає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Сергія Синєгубова.

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Травми отримала дитина

Російські окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів приблизно об 11:27.

Ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок. Це спричинило травмування мешканців.

Спочатку повідомлялося про 4 постраждалих, але за пів години їхня кількість зросла до 6. Серед травмованих – 12-річний хлопець.

Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоров'я. Іншим медики надали допомогу на місці,

– розповів Синєгубов.

Наразі на місці обстрілу працюють профільні служби.

Нагадаємо, що напередодні росіяни обстріляли Мерефу на Харківщині сімома БпЛА "Герань-2" та пошкодили пошкодження об'єкт критичної інфраструктури, будівлю підприємства, приватні житлові будинки, господарчі приміщення, магазин та склади.

А у Куп'янську через російську атаку сталася пожежа у приватному будинку. Унаслідок атаки постраждала 99-річна жінка.