Окупанти вранці вгатили по Миколаєву: шокуючі кадри з місця удару

Російські окупанти вранці 28 липня цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва. Війська агресора поцілили у цивільну інфраструктуру, зокрема, у школу.

За інформацією обласної військової адміністрації прилетіло приблизно 8 ракет. Про наслідки обстрілу Миколаєва в ефірі 24 каналу ексклюзивно з місця подій розповів кореспондент Артур Зайонц.

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Окрім потрапляння у школу, ще декілька ракет прилетіло поблизу Національного університету кораблебудування, а напередодні ворожий снаряд потрапили у сам навчальний заклад.

Також влучили у будівлю господарського призначення. Зазначимо, що жодних військових об'єктів поруч немає, тож невідомо, що саме намагались "денацифікувати" росіяни, як вони самі це називають.



Вирва у Миколаєві / Фото 24 каналу

Загалом у місті постраждала одна людина, а у житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Там досі проживають люди. Також постраждала церква – там вибило шибки.



Вибиті вікні у будинку в Миколаєві / Фото 24 каналу

Деталі чергового обстрілу Миколаєва

28 липня у місті від російських ударів одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту.

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В області також було неспокійно

Напередодні ввечері внаслідок ворожих обстрілів окупантів села Лимани було зруйновано та пошкоджено 3 житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Також ввечері 27 липня фіксували обстріли села Широке. Влучання було по дорогах, пошкоджено 3 житлових будинки.

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