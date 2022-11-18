Як і чому Росія спланувала ракетні удари по Польщі для інформаційних атак

Масовані російські удари по Україні завжди супроводжуються серйозними інформаційно-психологічними спецопераціями, до яких країна-агресорка готується заздалегідь. Не стала виключенням атака, здійснена Кремлем 15 листопада, однак цього разу кілька ракет впали на країну-члена НАТО, а інформатака майже відразу була спрямована не лише на Україну, а й на Захід.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, падіння ракет на території Польщі цілком могло бути сплановане окупантами. Втім, якщо навіть стався прикрий збій у роботі нашого ППО, той факт, що Москва відразу ж спрямувала свої інформаційні сили у польському та західному медіапросторі, свідчить про те, що в Кремлі до чогось подібного ретельно готувалися.

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Зазвичай у випадку форс-мажорів російські сили інформаційних операцій діють за методичками, які зовсім не підходять до нових обставин. Яскравий тому приклад – збиття MH17, коли всі пропагандисти миттєво почали розповідати про "знищення українського військового літака". І лише потім, після підготовки темників, командування скоригувало поведінку всіх "воєнкорів", скабєєвих та армії ольгінських ботів.

Ботоферми та агенти впливу були готові діяти

Нагадаємо, щоросійського терориста Ігоря Гіркіна, а також Сєргєя Дубінського, та Леоніда Харченка причетним до збиття літака МН17.

У випадку з падінням ракет у Польщі ситуація була трохи іншою. Судячи з усього, пропагандистів вищої ланки зовсім не інструктували щодо подачі інформації у випадку цього інциденту. Бо не вважали за потрібне: всі ці колективні "соловйови" діють виключно для внутрішньої аудиторії, а головною ціллю атаки мали стати поляки.

На відміну від пропагандистів, у російському міноборони та в численних його підрозділах інформаційної боротьби до такої події були готовими. Як тільки в ЗМІ з'явилися перші новини про падіння ракет у Пшеводуві, польські соцмережі почали рясніти від повідомлень з фейкових акаунтів. Головний наратив, який просували росіяни полягав у тому, що "Україна атакувала державу, яка їй так допомагала".

До просування всіх цих меседжів одразу підключалися місцеві божевільні та російські агенти впливу, які додавали до інциденту натяки на помсту з боку Києва через ненависть поляків до Бандери.

Не забарилися зі спростуванням своєї причетності до обстрілу й офіційні посадовці російського міноборони. Мовляв, Росія тут ні до чого, це все провокація Заходу для звинувачень Кремля.

Найгірше в цій ситуацї те, що влада Польщі не була готова до такої інформаційної атаки з боку ворога. За словами польського політолога та журналіста Марека Сієранта, доки представники Варшави проводили консультації зі своїми партнерами, вдалої комунікації із суспільством не було. Утворився такий собі інформаційний вакуум, який, на жаль, дуже професійно використали росіяни.

Саме так Москві вдалося просунути свої антиукраїнські наративи на польське суспільство. І хоча ні до якого масового впливу на ставлення поляків до українців це не призвело, певну частину людей кремлеботи змогли заразити своєю пропагандою. Ба більше, оскільки ввечері, 15 листопада, Варшава офіційно казала про саме уламки російської ракети, а вже вранці – про українську С-300, росіяни отримали карт-бланш на подальше розхитування ставлення поляків до війни в Україні.

Росія намагається позбавити Київ західної підтримки

Окрім миттєвої атаки по інформпростору Польщі росіяни здійснили медіаудар і по США та інших країнах. У Європі та Штатах ботоферми просували ідею відмови від постачання Україні зброї. Мовляв, якщо київська влада є неконтрольованою та здатна обстрілювати інші сусідні країни, то подальша військова підтримка ЗСУ є небезпечною для всіх.

Як і очікувалося, просували цю позицію трампісти, а також деякі представники пов'язаних із Москвою ультралівих та ультраправих партій Європи. І, знову ж таки, на загальній підтримці України з боку країн-партнерів всі вислови російських агентів впливу ніяк не вплинули, але Кремль на миттєву перемогу й не розраховував. Бо Путіну та його оточенню треба лише поступово змінювати думки західних суспільств, від яких так залежать політики.

Російське військово-політичне командування цілком розуміє, що якщо ідея підтримки України не буде популярною у Штатах, ніхто з представників влади не зможе далі проводити свою політику з протидії московській агресії.

В Україні розкручують тему "нас зливають"

Тим часом після масштабної ракетної атаки 15 листопада Білий дім просить у Конгресу про нову допомогу для України –. Окрім того, відбулося 7 засідання у форматі "Рамштайн" –

Звісно, не оминула російська ІПСО й Україну. Зазвичай під час обстрілів кремлівські злочинці запускають у телеграм-каналами безліч повідомлень про те, що "мільйон ракет летить на Хрещатик" чи "сто тисяч вибухів сталося у Києві". Після атак окупанти просувають розповіді "від військових / СБУшників / друзів у розвідці" про наступ з боку Білорусі.

15 листопада загарбники доповнили свої вкиди наративами про те, як "Україні ніхто не допомагатиме". При цьому, росіяни влучно скористалися настроями нашого суспільства та зробили так, аби більшість інформаційних вкидів розповсюджували звичайні українці. Після того, як у ЗМІ почали обговорювати можливість безпосереднього вступу країн НАТО у війну, у телеграмах почали посилювати хвилю розповідей про "слабкий Альянс", "нікчемний Захід" та всім уже знайомі "нас зливають". І хоча західні країни насправді відреагували на падіння ракет у Польщі дуже обережно та стримано, методички кремлеботів цілком вдало посилили "зрадницький рух" в Україні.

Як країни НАТО притягатимуть Росію до відповідальності за інцидент у Пшеводуві, наразі невідомо. Однак для протидії російським вкидам та їхньому впливу на суспільство дружніх нам країн треба всерйоз активізуватися як нашим дипломатам, так і кожному українцю. Адже кожен громадянин Польщі, США, Німеччини чи будь-якої іншої держави має розуміти, що падіння ракет безпосередньо пов'язане не з якимось "бажанням України отримати більше зброї", а саме з намаганням Росії знищити цивілізований світ.