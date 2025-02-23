Росія спробує хитати Україну через протести, – експерт розповів, як не додавати роботи СБУ

Служба Безпеки України вже попередила тих, хто може бути втягнутий у протести організовані Росією, про наслідки за такі дії.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, передає 24 Канал.

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Експерт підкреслює, що протести й заворушення під час зовнішньої агресії може ініціювати тільки ворог.

В умовах повномасштабної війни такі протести небезпечні для самого існування держави, а тому працюють на Росію. Мабуть, нікому не треба пояснювати, що для України зараз особливо актуально бути єдиною, щоб захистити свої інтереси,

– вважає політолог.

Експерт вважає очікуваною подією той факт, що росіяни розкачують протести саме зараз.

Це частина тонкої багатоступеневої гри Путіна та його оточення. "Розкачати Майдан" у Кремлі пробують вже не вперше. Зі святою вірою, що всього можна досягти "баблом і технологіями". Сумнівів, що Кремль чекає черговий провал, мабуть, ні у кого немає. А попередження СБУ в першу чергу розраховано на тих, хто може бути несвідомо втягнутий в провокацію спецслужб ворога,

– акцентує Голобуцький.

"Всіх, хто за гроші буде намагатись організувати протести під час війни, СБУ вже зараз попереджає про жорстке покарання: до 10 років позбавлення волі. Щиро сподіваюсь, що в Україні не знайдеться багато ідіотів, які готові ризикнути й за російські рублі опинитись на тривалий термін за ґратами", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила, що спецслужби Росії поширюють інформацію про вуличні заворушення у різних регіонах України. І одночасно закликають реальних громадян до масових акцій протесту, пропонуючи гроші за участь в мітингах.