Росія стрімко перетворюється на великий Лугандон

Бойовики "ЛДНР" раділи, коли Путін їх визнав, бо думали, що тепер житимуть як у Росії. Але натомість вся Росія тепер перетворюється на одну величезну "ЛДНР", викинуту зі світової економіки.

Ризикну зробити один прогноз, хоча взагалі не люблю прогнози.

Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору

Росія приречена

Коли все закінчиться (а закінчиться неминуче, тому що режим 70-річних маразматиків не може існувати довго), еліти Росії неодмінно домовлятимуться із Заходом про те, як жити далі.

Вічне протистояння з усім цивілізованим світом Росії не під силу, тому поразка Кремля запрограмована Терміни, умови капітуляції – це вже інше питання. Але результат путінської авантюри наперед відомий і альтернатив тут бути не може.

Цапи-відбувайли

Так от, коли все закінчиться, і почнеться розбір польотів, неминуче почнуть шукати винних. Не лише Україна чи Захід. У самій Росії їх теж шукатимуть, коли усвідомлюють масштаби збитків та втрат.

Оскільки росіяни самих себе винними ніколи не визнають, потрібен буде хтось, хто влаштує всіх. Цап-відбувайло, на якого можна буде повісити все. Абсолютне зло всім сторін війни.

Ну, ви вже зрозуміли, про кого я. Із ймовірністю 99% таким зручним та загальним для всіх злом будуть оголошені бойовики "ЛДНР". Ті самі підбурювачі, з яких все почалося. І не треба бути великим аналітиком, щоби це зрозуміти.

Роками до окупаційної адміністрації Луганська та Донецька Кремль набирав найогидніших персонажів, які викликали бридливість у будь-яких нормальних людей. Відверті садисти, на зразок Ходаковського, катували людей на підвалах, шахраї з МММ, психопати, злодії та інша наволоч, що 8 років грабувала Донбас – все це ідеальні кандидати на роль цапів-відбувайлів, оскільки навіть у Росії вони ніколи не викликали особливих симпатій.

Вже дуже скоро, коли росіяни усвідомлюють, що втратили своє нормальне життя, всіх цих діячів із "молодих республік" зненавидять щирою, всенародною та лютою ненавистю. І коли прийде час – першими кидатимуть у них камені саме жителі РФ. Згадають і "російську весну", і "референдум" і багато чого ще.

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