Величезна дурість: військовий округ Росії в Азовському морі стане "ленд-лізом для ЗСУ"
Днями Росія сформувала Азовський військово-морський район зі штабом в окупованому Маріуполі. Він підпорядковується Чорноморському флоту. Однак таке рішення для росіян може стати фатальним.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, Україна рано чи пізно потопить ці кораблі. Або ж борти зрештою можуть стати частиною українських Військово-морських сил.
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"Поповнення для ВМС України"
Чорноморський флот Росії створив військово-морський округ в Азовському морі. Його штаб-квартира базується в тимчасово окупованому Маріуполі.
Це не погрози нам. Це хороший російський "ленд-ліз". Вони туди перетягують до десятка кораблів в Азовську флотилію. Ми їх потопимо, бо в Азовському морі дуже складно сховатись від ударів,
– наголосив Роман Світан.
Після зачистки Азовського узбережжя, Чорного моря та Криму від росіян ці кораблі можуть стати гарною підмогою для українського Військово-морського флоту України.
"Олексій Неїжпапа (командувач ВМС ЗСУ – 24 Канал), мабуть, робитиме все, щоб в цей Азовський округ якомога більше кораблів покидали", – зазначив полковник запасу.
Через те, що Азовське море доволі мілке, заводити туди військові кораблі – це нерозумне рішення. Однак росіяни не відрізняються особливо вдалими стратегічними рішеннями, що йде на руку Україні.
Військовий експерт припустив, що на перспективу Військово-морський флот України побільшає на сім бортів. Але вже з українськими назвами.
Роман Світан про створення військово-морського округу Чорноморського флоту: дивитись відео
Створення "Азовського флоту" в Маріуполі: що відомо
- Ще 1 липня військово-морський флот Росії створив новий військово-морський округ зі штаб-квартирою у Маріуполі. За повідомленням Британської розвідки, в його розпорядженні будуть 8 бойових кораблів. Серед них зокрема 3 сучасні корвети типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".
- У розвідці пояснили, що Азовське море є "життєво важливим" для Росії, адже воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами.
- Крім того, для Росії це може стати альтернативним варіант поповнення запасів збройних сил, у випадку, якщо сухопутні маршрути Росії на південь України будуть порушені.