Кремль не задовольниться захопленням Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, – ISW

Росія не зупиниться на захопленні Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Кремль використовуватиме "буферні зони" для виправдання своїх територіальних амбіцій за межами цих чотирьох областей.

Про це йдеться у звіті ISW за 20 червня, передає 24 Канал. Раніше країна-агресорка виправдовувала свій наступ на північ Харківської області намаганням захистити Бєлгород від українських обстрілів.

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Для чого Росії "буферні зони"

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Владімір Путін заявив, що російські війська "опиняються" на територіях за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, відповідно до "логіки військових дій". Ба більше, він згадав приказку: "Там, де ступає нога російського солдата – то наше".

Диктатор не виключив можливості захоплення міста Суми, хоч і стверджував, що наразі Росія не переслідує такої мети. Нагадаємо, свої дії на півночі Сумської області Росія виправдовує створенням "буферної зони" через загрозу обстрілів прикордоння.

Напередодні ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник розповів пропагандистам, що "буферна зона" повинна мати глибину 20 – 30 кілометрів, аби захистити окуповану Луганську область від ударів українських оптоволоконних БпЛА.

Натомість перший заступник голови комітету з оборони держдуми Росії Олексій Журавльов закликав створити "буферну зону" в Дніпропетровській області аж до річки Дніпро, щоб нібито захистити окуповану Донецьку область від ударів HIMARS.

Передбачені Пасічником та Журавльовим "буферні зони" поширюватимуться на східну Харківщину та Дніпропетровщину – дві області, які Росія ще не анексувала незаконно, – вважають в Інституті вивчення війни.

Подібні заклики російських офіційних осіб щодо захоплення міста Суми та взяття під контроль річки Дніпро є передумовою для розширення територіальних амбіцій агресора.

Нагадаємо, у червні кількість атак і штурмів росіян на Півдні України зросла на третину, а ракетних ударів – на 50%. Росія нарощує кількість підрозділів та активізує удари на глибину 5 – 7 кілометрів, зокрема на Гуляйпільському напрямку.