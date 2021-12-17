Росія створює собі додатковий козир, – дослідник про вимогу щодо України в НАТО

Росія вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в НАТО. У такий спосіб Кремль створює собі додаткову тему для переговорів.

Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Те, що починалося в уяві європейських дипломатів майже як жарт, тепер перетворилося на чіткий, документально підтверджений наратив Росії.

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За словами Краєва, Росія вже доволі довго розвиває цілу серію окремих питань, які є абсолютно "дикими" та не можуть бути втіленими. Однак при цьому Кремль може ними торгувати.

Як розповів дослідник, за відмову від такого наративу Росія може вимагати абсолютно чітких політичних, економічних чи безпекових переваг.

Таким чином, росіяни, умовно кажучи, створюють собі додатковий козир для переговорів, а крім того й додаткову тему. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Краєв також припустив, що Захід точно відкине ультиматум Росії щодо прийняття України в НАТО. Ба більше, такі заяви й не мають обговорювати у жодному форматі.

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