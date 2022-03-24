Росія створює загрозу глобальній морській торгівлі, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що військові дії Росії ставлять під загрозу світову морську торгівлю.

За його словами, вони роблять все можливе, щоб захистити постачання.

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"Беручи до уваги загрозу можливих операцій під фальшивим прапором російського флоту, ми закликаємо кораблі, страховиків та екіпажі уникати російських портів заради власної безпеки", – повідомив Кулеба.

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