Росія створює загрозу глобальній морській торгівлі, – Кулеба
24 березня 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:твіттер Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що військові дії Росії ставлять під загрозу світову морську торгівлю.
За його словами, вони роблять все можливе, щоб захистити постачання.
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"Беручи до уваги загрозу можливих операцій під фальшивим прапором російського флоту, ми закликаємо кораблі, страховиків та екіпажі уникати російських портів заради власної безпеки", – повідомив Кулеба.
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