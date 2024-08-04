Ворог стягнув додаткові сили росгвардії на Схід України: причина вже відома
Джерело:Спротив
Російські загарбники стягнули додаткові сили на Схід України. У Центрі національного спротиву розсекретили плани ворога.
Агресор стягнув додаткові сили росгвардії, аби шукати дезертирів. Також зросла кількість блокпостів на окупованих територіях Сходу.
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Окупанти стягнули на Схід росгвардію, щоб шукати дезертирів
Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти також збільшили кількість блокпостів.
До тимчасово окупованого Сходу України прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їх задача – це виявлення дезертирів російської армії,
– повідомили в Центрі національного спротиву.
Також додали, що в Донецьку, Горлівці й інших захоплених окупантами населених пунктах нашої держави збільшилась кількість патрулів.
Причиною дезертирства є запроваджені російськими генералами активні м'ясні штурми через дефіцит техніки на полі бою,
– наголосив Спротив.