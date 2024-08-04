Ворог стягнув додаткові сили росгвардії на Схід України: причина вже відома

Російські загарбники стягнули додаткові сили на Схід України. У Центрі національного спротиву розсекретили плани ворога.

Агресор стягнув додаткові сили росгвардії, аби шукати дезертирів. Також зросла кількість блокпостів на окупованих територіях Сходу.

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Окупанти стягнули на Схід росгвардію, щоб шукати дезертирів

Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення окупанти також збільшили кількість блокпостів.

До тимчасово окупованого Сходу України прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їх задача – це виявлення дезертирів російської армії,

– повідомили в Центрі національного спротиву.

Також додали, що в Донецьку, Горлівці й інших захоплених окупантами населених пунктах нашої держави збільшилась кількість патрулів.

Причиною дезертирства є запроваджені російськими генералами активні м'ясні штурми через дефіцит техніки на полі бою,

– наголосив Спротив.