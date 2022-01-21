Росія продовжує стягувати військову техніку на окуповані території: у ЗСУ показали карту

Держава-агресорка продовжує стягувати свою техніку на окуповані території. Лише за добу 10 січня там помітили 101 одиницю російської техніки, розміщеної з порушенням мінських домовленостей.

Окупанти стягують танки, гаубицю та артилерію. Аби приховати це, перешкоджають спостерігачам ОБСЄ.

До речі Росія перекидає до Білорусі 2 дивізіони зенітних ракетних систем з Далекого Сходу

Куди Росія стягнула техніку

Окупанти розмістили 13 одиниць в зоні так званого "1 армійського корпусу".

Біля Бойківського (67 кілометрів від лінії зіткнення) – 1 танк невстановленого типу;

У зоні безпеки неподалік Бойківського помітили також 2 ББМ.

У районі Тернового (57 кілометрів від лінії зіткнення) – 10 танків;

Більше техніки стягнули до так званого "2 армійського корпусу". Там виявили 88 одиниць.

У районі Берегового (23 кілометри від лінії зіткнення) – 1 міномет,

Біля Мирного (28 кілометрів від лінії зіткнення) – 14 невідомих танків, 10 самохідних гаубиць, 12 буксируваних артилерій;

Крім цього, у зоні безпеки в районі Мирного розмістили 51 ББМ.

Ба більше, окупанти й далі перешкоджають роботі місії ОБСЄ на Донбасі. Наприклад, в районі Корсуня озброєний бойовик не пропустив патруль СММ далі на схід.



Бойовики стягують зброю на Донбасі / Фото Генштабу ЗСУ

Росія стягує війська до кордону: основне

Росія почала стягувати свої війська до нашого кордону ще в жовтні. Про це писали американські ЗМІ.

Потім глава української розвідки Кирило Буданов попередив, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року.

США застерігають, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Також непокояться, що Кремль може вторгнутись з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили.

Кремль має на це лише одну відповідь. Запевняють, що війська переводять для спільних навчань.

До теми – 13 кілометрів від України: нові супутникові знімки військ Росії біля кордону: