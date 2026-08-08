Росія стягнула три кола ППО під Москву: Зеленський розкрив деталі далекобійних ударів

Президент розповів про протиповітряну оборону російської столиці. За його словами, щоб зробити таке сильне поле захисту, Кремль був змушений стягнути системи ППО з усіх кінців країни.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю ТСН.

Що сказав Зеленський?

Глава держави повідомив про зміни, до яких була змушена вдатись Росія через загрозу українських ударів. За його словами, ворог перекидає ресурси з одних напрямків на інші.

Президент розповів, що російське військове керівництво вибудувало три кола протиповітряної оборони навколо Москви. Він зазначив, що значну частину систем ППО також перекинули для захисту Санкт-Петербурга.

Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається. І все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували,

– заявив Зеленський.

Під час розмови він також розповів про одну з українських далекобійних операцій, яка стала відповіддю на російські удари по логістиці. За словами президента, ця атака завдала економіці країни-агресора збитків приблизно на один трильйон рублів: ця сума еквівалентна 492 мільярдам гривень.

Зеленський додав, що під час дипстрайків і мідлстрайків Збройні Сили, ССО, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки діють об'єднано.

Також президент наголосив, що Росія хоче розмістити у себе від 30 до 50 тисяч північнокорейців. За його словами, Пхеньян зацікавлений в тому, щоб отримати досвід сучасної війни та військові технології від Москви.