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24 Канал Новини України Росія стягнула три кола ППО під Москву: Зеленський розкрив деталі далекобійних ударів
8 серпня, 20:30
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Оновлено - 21:05, 8 серпня

Росія стягнула три кола ППО під Москву: Зеленський розкрив деталі далекобійних ударів

Діана Подзігун, Данило Жоров

Президент розповів про протиповітряну оборону російської столиці. За його словами, щоб зробити таке сильне поле захисту, Кремль був змушений стягнути системи ППО з усіх кінців країни.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю ТСН.

Що сказав Зеленський?

Глава держави повідомив про зміни, до яких була змушена вдатись Росія через загрозу українських ударів. За його словами, ворог перекидає ресурси з одних напрямків на інші.

Президент розповів, що російське військове керівництво вибудувало три кола протиповітряної оборони навколо Москви. Він зазначив, що значну частину систем ППО також перекинули для захисту Санкт-Петербурга.

Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається. І все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували, 
– заявив Зеленський.

Під час розмови він також розповів про одну з українських далекобійних операцій, яка стала відповіддю на російські удари по логістиці. За словами президента, ця атака завдала економіці країни-агресора збитків приблизно на один трильйон рублів: ця сума еквівалентна 492 мільярдам гривень.

Зеленський додав, що під час дипстрайків і мідлстрайків Збройні Сили, ССО, ГУР, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки діють об'єднано.

Також президент наголосив, що Росія хоче розмістити у себе від 30 до 50 тисяч північнокорейців. За його словами, Пхеньян зацікавлений в тому, щоб отримати досвід сучасної війни та військові технології від Москви.

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