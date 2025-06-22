Укр Рус
24 Канал Новини України Росія стягнула в Україну 695 тисяч військових: Сирський назвав плани окупантів
22 червня, 10:40
1

Росія стягнула в Україну 695 тисяч військових: Сирський назвав плани окупантів

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія зосередила в Україні близько 695 тисяч військових, готуючись до затяжної війни на виснаження.
  • Щомісяця чисельність ворожої армії збільшується на 8-9 тисяч осіб, а лінія фронту становить 1200 кілометрів.
  • Росія має стратегічний резерв у складі 13 дивізій та інших підрозділів, що налічує приблизно 121 тисячу військових.

Москва зосередила в Україні значні сили. Ворог збільшує чисельність армії, готуючись до війни на виснаження.

Про це Олександр Сирський сказав під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Сирський назвав, у чому росіяни переважають на фронті 

Сирський назвав головну стратегію Росії

За данними Сирського, наразі чисельність російської армії на території України, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб. Крім того, Росія має і стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.

Вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою, 
– вказав він.

Головнокомандувач зазначив, що щомісяця ворожа армія збільшується на 8 – 9 тисяч осіб.

За останній рік лінія фронту збільшилась на 200 кілометрів і зараз сягає 1200 кілометрів.

Окрім цього, Олександр Сирський висловився про Сумщину. За його словами, ситуацію вдалося стабілізувати. Українські бійці зупинили наступ по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка.