Росія стягнула в Україну 695 тисяч військових: Сирський назвав плани окупантів

Москва зосередила в Україні значні сили. Ворог збільшує чисельність армії, готуючись до війни на виснаження.

Про це Олександр Сирський сказав під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Сирський назвав, у чому росіяни переважають на фронті

Сирський назвав головну стратегію Росії

За данними Сирського, наразі чисельність російської армії на території України, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб. Крім того, Росія має і стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.

Вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою,

– вказав він.

Головнокомандувач зазначив, що щомісяця ворожа армія збільшується на 8 – 9 тисяч осіб.

За останній рік лінія фронту збільшилась на 200 кілометрів і зараз сягає 1200 кілометрів.

Окрім цього, Олександр Сирський висловився про Сумщину. За його словами, ситуацію вдалося стабілізувати. Українські бійці зупинили наступ по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка.