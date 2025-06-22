Росія стягнула в Україну 695 тисяч військових: Сирський назвав плани окупантів
- Росія зосередила в Україні близько 695 тисяч військових, готуючись до затяжної війни на виснаження.
- Щомісяця чисельність ворожої армії збільшується на 8-9 тисяч осіб, а лінія фронту становить 1200 кілометрів.
- Росія має стратегічний резерв у складі 13 дивізій та інших підрозділів, що налічує приблизно 121 тисячу військових.
Москва зосередила в Україні значні сили. Ворог збільшує чисельність армії, готуючись до війни на виснаження.
Про це Олександр Сирський сказав під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.
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Сирський назвав головну стратегію Росії
За данними Сирського, наразі чисельність російської армії на території України, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб. Крім того, Росія має і стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.
Вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою,
– вказав він.
Головнокомандувач зазначив, що щомісяця ворожа армія збільшується на 8 – 9 тисяч осіб.
За останній рік лінія фронту збільшилась на 200 кілометрів і зараз сягає 1200 кілометрів.
Окрім цього, Олександр Сирський висловився про Сумщину. За його словами, ситуацію вдалося стабілізувати. Українські бійці зупинили наступ по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка.