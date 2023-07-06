Росія стягнула війська з усієї країни, щоб стримувати контрнаступ, – британська розвідка

Для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни. Це показує, що війна проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у розвідувальному огляді станом на 6 липня.

Дивіться також У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія Росії, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.

Росія перекинула війська з кордону із Китаєм

У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування країна-агресор використовувала як протидію Китаю.

Крім того, навколо Бахмута оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.

Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії,

– йдеться у повідомленні.

Головне про контрнаступ ЗСУ