Тягнуть звідусіль, – експерт пояснив, навіщо Росія формує нове кільце ППО навколо Москви

Росія нарощує ППО навколо Москви, стягуючи системи з інших регіонів і залишаючи їх фактично беззахисними. Така практика існувала і в радянські часи, проте наразі українські дрони та ракети регулярно випробовують її на міцність.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що росіяни розуміють, що закрити небо над усією країною неможливо, тому роблять вибір на користь Москви.

Чи здатна Росія захистити небо над всією країною?

Навколо столиці РФ з 2023 року розмістили понад сотню систем ППО, і їх кількість продовжує зростати. Саме Москва історично була єдиним реально захищеним містом ще з радянських часів, і зараз на базі старого "кільця" намагаються створити сучасну систему ППО.

Проте московське кільце пробивається – і це підтверджують не лише страх Путіна перед ударами під час параду, а й пожежі на підприємствах ВПК. Те саме "середнє машинобудування" – радянський евфемізм для ракетної промисловості – горить саме тому, що українські дрони туди долітають,

– сказав Лакійчук.

До того ж темпи українських ударів зростають, і тиск на Москву лише посилюватиметься. Саме тому Путін так нервував через парад. На думку експерта, російські генерали вже розуміють, що закрити небо над усією країною неможливо, тому роблять вибір: локально захищати найважливіші точки – Валдай, Геленджик, Москву.

Тому в Росії послідовно знімали ППО спочатку з Далекого Сходу – Сахаліну, Камчатки, Примор'я, потім з Сибіру, тепер черга дійшла Північного Кавказу, по якому вже прилітало.

"Кожне таке рішення – свідомий вибір залишити регіони беззахисними заради столиці, і Путін цей вибір зробив", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман наголосив, що після ударів українських сил російський флот у Чорному морі втратив близько третини свого бойового потенціалу й фактично не здатний повноцінно виконувати завдання. Він також зазначив, що Україна має шанси здобути перевагу над росіянами в повітрі, однак для цього необхідна значна кількість винищувачів F-16.

