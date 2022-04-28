Росія тепер боїться висадити десант біля Одеси, – військовий експерт

Експерти все частіше почали піднімати тему щодо Придністров’я. Проте навряд Росія дійсно мобілізує звідти людей, адже вона не зможе їх забезпечити зброєю. До того ж, країна-агресор боїться висадити десант біля Одеси.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

До теми У Придністров'ї оголосили воєнні збори нібито "для забезпечення зайнятості населення", – ГУР

Чи допомагатиме Росії Придністров'я

На думку експерта. Путін почав там провокації, щоб втягнути Придністров'я у війну проти України.

Проте незрозуміло, як Росія хоче мобілізувати людей з іншої республіки, якщо вона просто веде "спецоперацію". Вони намагаються "розхитувати" ситуацію, але це безуспішно. В самому Придністров'ї мало хто ведеться на такі вкиди від Росії,

– заявив Мусієнко.

За його словами, в російському сценарії не видно ключового – за рахунок чого вони думають застосовувати це угруповання військ.

"По-перше, кількості військових, які там є, недостатньо, щоб самостійно здійснювати наступ на Одещину. По-друге, треба розуміти, що цей контингент відрізаний від тилового забезпечення, туди не можна доставити боєприпаси", – наголосив експерт.

Росія боїться висадити десант біля Одеси

Військовий експерт запевняє, що Росії не вдався сценарій щодо прориву у напрямку Одеси. Вони не пройшли навіть Миколаїв. Спроби десанту, які були біля Одеси, теж відкинули ЗСУ.

На сьогодні в Росії є ще щонайменше 5 десантних кораблів, які готові зараз до використання в Чорному морі. Але виглядає так, що вони не наважуються до висадки десанту після того, як потопили крейсер "Москва",

– каже Мусієнко.

Експерт вважає, що якби контингент з Придністров’я діяли з метою з’єднання і рухалися з 2 – 3 напрямків, тоді в них могло б щось і вийти.

Чому Росія не змогла висадити десант

На думку експерта, на це повпливало і тотальний провал дії Росії, і блискавичні дії ЗСУ. Якби ефективно не було потоплено "Москву", можливо, зараз росіяни ще намагалися висадити десант.

"Але після того, як вони побачили, що укріплюється Південь і є протикорабельні ракети, вони остерігаються це робити. Проблема ще в тому, що вони будуть ці десантні кораблі, бо таких в Росії більше не виробляють", – додав Мусієнко.

До слова, речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що через можливі провокації у Придністров'ї виникла паніка. Люди бояться, що невдовзі російські окупанти прийдуть "визволяти" їх з ракетами, тому масово втікають з території.

Відео до теми – що робитиме Румунія, якщо Росія залучить Придністров'я до війни