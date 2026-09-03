Росія тероризувала Київщину: пошкоджено склади, адмінбудівлю, є поранені

Окупанти завдали удару по Київській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали чоловік та жінка.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки російської атаки?

У Бориспільському районі Київської області внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Він зазнав осколкових поранень, тому його госпіталізували. Наразі потерпілому надають усю необхідну медичну допомогу. Також внаслідок удару пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо масштабів пошкоджень.

Також відомо, що постраждала жінка в Обухівському районі. Вона зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу їй надали на місці. У районі спалахнула пожежа у приватному будинку та було пошкоджено автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та бережіть себе,

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, уранці 2 вересня російські війська атакували Київщину. У Бучанському районі загорілися складські приміщення та пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі також пошкоджено приватний будинок, а в Бориспільському – складську будівлю.

Відомо, що двоє зазнали поранень. У чоловіка у Бучанському районі – осколкове поранення стегна, а у жінки у Броварському районі – уламкові поранення руки та плеча. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того зазначимо, цього ж дня окупанти атакували Київ ударними реактивними дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету харчових технологій. Удар стався під час навчального процесу. Будівлі вишу зазнали значних руйнувань, а на території сталася масштабна пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.