Росія тероризувала Україну понад 100 "Шахедами" і балістикою: як відпрацювала ППО

У ніч проти 5 травня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе, а також вдарила 2 ракетами типу "Іскандер". Сили ППО відбили ворожу атаку та знищили десятки дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 5 травня Росія знову тероризувала Україну. Так, ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запустив з території Курської області. Також окупанти запустили 116 дронів-камікадзе типу "Шахед" та БпЛА-імітатори. Пуски дронів ворог здійснював з 4 напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморськ.

Повітряну атаку Росії відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Так, українським захисникам вдалося збити 42 "Шахеди", ще 21 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).



Скільки "Шахедів" збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Відомо, що 10 ворожих дронів збили в Миколаївській області.

Внаслідок нічного терору постраждали Сумщина та Донеччина.

Раніше стало відомо, що росіяни вдарили балістикою та дронами по Конотопу на Сумщині. Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що армія Росії атакувала місто понад десятком "Шахедів" та двома балістичними ракетами.

Внаслідок масованих ударів по Конотопу знищено об'єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.