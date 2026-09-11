Росія тероризувала Житомирщину: пошкоджено підприємство

Російські ударні безпілотники атакували цивільний об’єкт в Овруцькій громаді на Житомирщині. Унаслідок ворожого удару на приватному підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки атаки на Житомирщині?

На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули та локалізували займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Зазначимо, у ніч на 28 серпня, внаслідок удару, на території підприємства у Житомирській області спалахнули чотири вантажівки та три напівпричепи, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотником різних типів, зокрема "Шахедами", реактивними дронами, "Герберами" та дронами-імітаторами "Пародія". Також ворог застосував дрон-ракету S8000 "Бандероль".

Сили ППО знищили або подавили 138 ворожих дронів. Водночас повністю відбити атаку не вдалося: зафіксовано влучання на 19 локаціях, а ще у трьох місцях впали уламки збитих безпілотників.

Зазначимо, у Дніпровському районі Києва внаслідок атаки загорівся 9-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 8 постраждалих, однак кількість потерпілих та інші наслідки удару ще можуть уточнюватися.