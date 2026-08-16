Росія тероризує балістикою: у Києві пролунали вибухи

Уночі 16 серпня Росія атакувала Київ балістикою. У столиці прогриміла серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Київ?

О 02:06 у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Вже о 02:49 у Києві пролунала серія вибухів.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що столиця перебуває під балістичним ударом ворога. За даними моніторингових каналів, ворог атакував Київ щонайменше 4 балістичними ракетами.

Згодом стало відомо, що в Оболонському та Голосіївському районах виникли пожежі у нежитлових приміщеннях. Також відомо про щонайменше 1 постраждалу особу.

Уночі 16 серпня російська армія також атакувала й інші регіони. Так, під комбінованою атакою опинився Кривий Ріг. Місто атакували балістикою та "Шахедами".

Відомо, що окупанти вдарили по 2 промислових підприємствах. На обʼєктах спалахнули пожежі.