Не можуть повноцінно працювати артилерією, – Гуменюк пояснила часті обстріли КАБами

Україна має успіхи в контрбатарейній боротьбі проти російських засобів ураження. Через це агресор вдається до використання авіаційної та некерованої ракетної зброї, яка також завдає великої шкоди цивільним Херсонщини.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, ворог відчуває нестачу засобів ураження, але продовжує терор проти Півдня України.

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Що відбувається на Півдні

Росія відчуває нестачу боєприпасів на Херсонщині й змушена змінювати свою тактику. Тепер окупанти завдають свої удари більш концентровано за допомогою РСЗВ, зокрема і цієї ночі. Через такий масований артобстріл було поранено 11 цивільних громадян.

"Ворог буде продовжувати вчиняти такі терористичні акти. Тому наші заклики до херсонців евакуюватися є обґрунтованими", – підкреслила Гуменюк.

Чому Росія використовує керовані авіабомби на Херсонщині

З огляду на нестачу боєприпасів для ствольної артилерії, Росія також почала активніше застосовувати керовані авіабомби по підконтрольних Україні територіях – близько 10 за добу.

Зокрема, в ніч на 8 серпня окупанти випустили 3 КАБи в напрямку острова Зміїний, а також пошкодили десятки одиниць сільгосптехніки. Перед тим знищили Бериславську лікарню цією зброєю. Це є черговим свідченням російського тероризму, адже ворог воює не з українськими військовими, а намагається нищити потенціал прифронтових регіонів.

"Окупанти суттєво потерпають від ефективної контрбатарейної боротьби Сил оборони. Але запаси КАБів у Росії є досить великими, через що їх і застосовують. Це до певної міри психологічна тактика, адже ворог постійно підкреслює "потужність" цієї зброї. Нічим іншим на фронті вони не можуть похвалитися", – зазначила пресофіцерка.

Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Що відомо про використання Росією керованих авіабомб