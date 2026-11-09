Росія тероризує Київщину: в регіоні - вибухи

Ворожі війська атакують Україну ударними дронами. Під прицілом опинилася Київська область.

У регіоні прогриміли вибухи. Про ситуацію повідомляють у КОВА.

Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів на Київщині.

Близько 8-ї години вечора для Білоцерківського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів оголосили жовтий рівень повітряної тривоги.

Влада інформувала, що в області працюють сили ППО. Зважайте на власну безпеку та перебувайте в укриттях.

Важливо у жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.