9 листопада, 20:53
Оновлено - 20:58, 9 листопада
Росія тероризує Київщину: в регіоні - вибухи
Ворожі війська атакують Україну ударними дронами. Під прицілом опинилася Київська область.
У регіоні прогриміли вибухи. Про ситуацію повідомляють у КОВА.
Що відомо про атаку?
Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів на Київщині.
Близько 8-ї години вечора для Білоцерківського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів оголосили жовтий рівень повітряної тривоги.
Влада інформувала, що в області працюють сили ППО. Зважайте на власну безпеку та перебувайте в укриттях.
Важливо у жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.