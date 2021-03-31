Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій 31 березня Україна запропонувала забезпечити на Донбасі з 1 квітня режим припинення вогню. Однак Росія таку пропозицію не підтримала.

Засідання ТКГ розпочалось із пропозиції глави української делегації Леоніда Кравчука про перемир'я на фронті.

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Україна пропонувала тишу на Донбасі

Українська сторона пропонувала забезпечити з 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого Росією нещодавно забрало життя 4 українських військових.

Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних та військового персоналу.

Українська делегація наголосила, що 2 з 3 представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Росія пропозицію не підтримала

На жаль, ані пропозиція Леоніда Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки зі сторони російської делегації,

– йдеться у повідомленні.

Це відбулося, попри відповідні заяви лідерів Німеччини та Франції, в яких вони 30 березня наголосили на необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

Член української делегації Сергій Гармаш в ефірі одного з телеканалів заявив, що Росія свою відмову пояснила тим, вже є угода і навіщо її ще раз підтверджувати.

Хоча ми всі розуміємо, що перезавантаження потрібне, тому що угода є, а режиму тиші фактично немає,

– наголосив Гармаш.

В українській делегації додали, що просування в переговорах з будь-яких питань є проблемним, поки на Донбасі не діє перемир'я. Наступне засідання ТКГ запланували на 14 квітня.

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