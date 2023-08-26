Кримський міст не в моді: Росія нарощує перекидання військової техніки морем – відео партизанів

Російські загарбники готуються до того, що удар по Кримському мосту може статися у будь-який момент. Тож, вони нарощують перекидання військової техніки морем.

Про це розповіли у партизанському русі "Атеш". Його агенти зняли активність ворога у Чорному морі поблизу незаконної забудови, яка називається Кримським мостом.

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Вантажні судна рухаються все частіше

В "Атеші" посилаються на власне джерело. Воно стверджує, що впродовж останнього часу російські загарбники інтенсивніше використовують перевезення вантажними кораблями. Вони курсують через Керченську протоку.

З допомогою цих суден ворог перевозить усе, що йому потрібно для забезпечення свого війська. У партизанському русі припускають, що окупанти це роблять, щоб зменшити навантаження на міст.

Таким чином російські загарбники можуть убезпечити своїх бійців від логістичного колапсу. А він можливий у випадку, якщо одного дня Кримський міст завалиться повністю. В "Атеші" жартують, що окупанти, "напевне, щось знають".

Військову техніку перевозять з допомогою кораблів: дивіться відео

Для розуміння, у тимчасово окупованому Криму дуже багато агентів "Атеш". Вони оперативно інформують про логістику російських загарбників.

Коли буде звільнення Криму

Слід розуміти, що висадка десанту на територію тимчасово окупованого Криму – перша публічна операція. Звільнятимуть півострів від загарбників військовим шляхом.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також розповів, коли варто очікувати, коли наші військові звільнятимуть з-під окупації півострів.

Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається,

– підкреслив Данілов.

За словами Данілова, 24 серпня виконали дуже потужну операцію. Під час неї застосовували найсучасніше озброєння України проти Росії.

Секретар РНБО підкреслив, що в окупантів відсутні засоби, які б могли завадити нам виконувати завдання, поставленого президентом України. Воно стосується звільнення нашої країни від російських загарбників.