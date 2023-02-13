Росія тренує не воювати, а вчиняти геноцид: жителі Херсонщини страждають від шахтарів із Воркути

Російські військовослужбовці, яких Кремль перекидає на українську територію, відрізняються надзвичайною схильністю до садизму та тероризму. При цьому ступінь їх агресії по відношенню до цивільного населення напряму залежить від того, як довго їх навчали воювати.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російські окупанти з числа мобілізованих, яких командування почало перекидати для участі у війні після кількох місяців навчань, ставляться до цивільного населення із надзвичайною агресією. Розуміючи, що генерали відправили їх на смерть, вони намагаються помститися українським жінкам та дітям.

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У такий спосіб загарбники зривають свою злість за те, що Росія не здатна виграти цю війну, а їх змусили поміняти холодний барак із телевізором на окоп із автоматом.

Кожна наступна партія мобілізованих більш кровожерлива

За даними українських спецслужб, перші тисячі чмобіків, яких паркетні генерали перекидали на фронт восени 2022, були здебільшого розгубленими цивільними, які хоч і ненавиділи українців, не мали при цьому змоги контактувати з некомбатантами.

Однак після того, як десятки тисяч чмобіків закінчилися, а Росія почала готуватися до нового наступу, на тимчасово окуповані території почали привозити вже більш підготовлених до війни індивідуумів.

Мобілізовані, що провели на полігонах кілька місяців, є вкрай невмотивованими, але набагато більш обізнаними. Вони розуміють, що всі їх попередники вже закінчилися, а на полі бою більшість із них неодмінно загине.

Крім того, вони буквально накачані ненавистю до всіх, хто є слабшим за них та не здатен дати відсіч.

Росія не готує солдатів. Вона намагається зламати кожного мобілізованого та зробити з нього агресивного соціопата, якому наплювати, кого вбивати, хоч свою матір, хоч дитину. Постійними приниженнями та нелюдськими умовами на полігонах їх позбавляють будь-якої емпатії, а пропагандистські фільми націлюють їх злобу на українців,

– зазначили представники спецслужб у коментарі 24 Каналу.

Саме через це на тих територіях, де немає ескалації бойових дій, російські військові вчиняють просто жахливий терор мирного населення. Перш за все це стосується лівобережжя Херсонщини, де війна носить позиційний характер, а мобілізовані можуть більш-менш вільно пересуватися містами.

Після того, як російське командування перекинуло на цей напрямок загони набраних до війська шахтарів із Воркути, життя українців на окупованих територіях перетворилося на суцільне пекло. Воєнні злочинці майже непідконтрольні своєму командуванню та готові виконувати накази після спілкування з кадировцями.

Вони постійно вживають алкоголь та проводять каральні рейди містами та селищами, під час яких вчиняють зґвалтування та пограбувань. При цьому від їх діянь страждають навіть ті, хто радо співпрацює з окупаційною "адміністрацією".

Так, 2 лютого один зі зрадників України звернувся до місцевого коменданта зі скаргою на те, що група озброєних мобілізованих увірвалися до будинку його батьків та зґвалтувала 81-річну жінку. Після цього злочинці закатували власника оселі, забрали у пенсіонерів всі коштовності та продукти, після чого пішли до сусіднього будинку.

Мстяться після скарг

Разом із розгніваним колаборантом у той же день в "адміністрацію" окупованого населеного пункту прийшло понад 10 постраждалих від безчинств мобілізованих. Людям обіцяли традиційне "вжити заходів" та "зі всім розібратися" та навіть записали всі контакти потерпілих. А наступної ж ночі озвірілі росіяни вдерлися до кожного, хто поскаржився на них.

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Внаслідок цього нальоту воркутинці вбили 6 цивільних осіб та забрали із собою трьох жінок.

Зрозуміло, що ніяких навіть умовних покарань за свої вчинки з боку російського командування жоден зі злочинців ніколи не понесе. Масові вбивства та пограбування цивільних – це те, що генерали хочуть бачити від мобілізованих на окупованих територіях. Адже в усіх населених пунктах, де окупанти не ведуть активних бойових дій, на думку Кремля, росіяни мають вчиняти геноцид.

Саме через це будь-яке командування не просто закриває очі на скоєнні воєнних злочинів своїми підлеглими, а цілком це заохочує. Та й сама програма тренування мобілізованих націлена більше не на підготовку їх до ведення бойових дій, а на готовність позбавляти життя та не відчувати ніяких докорів совісті.