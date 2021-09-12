Росія тренується воювати з НАТО: чим загрожує Україні навчання "Захід-2021"

У Росії на повну тривають військові навчання "Захід-2021". За легендою "Центральна федерація" змагається з добре підготовленою армією "Полярної республіки".

У міноборони Росії наполягають: сценарій навчань не передбачає жодної конкретизації противника. Втім фахівці відзначили, що в супротивнику, прописаному російськими військовиками, добре вбачається НАТО.

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Росіянам так допікає НАТО, що на свій вишкіл військ вирішили запросити всіх, хто ще залишився у їхньому таборі підтримки. На навчання "Захід-2021" прибули вірмени, казахи, таджики, узбеки, монголи, киргизи і навіть солдати зі Шрі-Ланки.

Росіяни проводять масштабні військові навчання

Всього на тренування заявлено 200 тисяч бійців. До навчань залучили 80 літаків і гелікоптерів та 760 одиниць бойової техніки. Територія навчань надзвичайно велика – це 7 областей на Заході Росії, акваторія Балтійського моря і Білорусь.

Все це серйозно непокоїть НАТО. В Альянсі уважно стежать за такою військовою активністю Росії.

Відтоді, як закінчилася Холодна війна, Росія ніколи не відкривала свої навчання до обов'язкових інспекцій. Раніше ми бачили, що кількість учасників, залучених у навчанні, значно перевищувала заявлену кількість учасників. Тож ми будемо пильними,

– підкреслив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До пильності закликають і в Україні. Адже навчання проходять поблизу кордонів нашої держави. І не лише на території Росії. Своїх військових країна-агресорка перекинула також і до Білорусі.

За словами військового експерта Юрія Кочевенко, фахівці констатували глибше занурення Білорусі в політичну залежність від Росії. "Ми вже не можемо говорити про Білорусь, яка є нейтральною в російсько-українській війні. І звичайно це породжує нові ризики", – додав він.

Втім частина військових експертів наполягає: не варто перебільшувати небезпеку. Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Олександр Лукашенко не допустить залишення російських військ на території країни. Це може загрожувати його перебуванню при владі.

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Загрози від російських навчань для України – немає

Про те, що наразі безпосередньої загрози від російських навчань немає, заявляють і в українській армії. Військовим відома кількість полігонів, кількість військ навчань.

"Безпосередньої загрози, зокрема, з боку ударних угруповань, також відповідних підготовчих заходів щодо агресії проти України – не видно. Але ситуація динамічна, вона змінюється. Ми відстежуємо ситуацію, і ми знаємо коли, що і які адекватні заходи вжити", – резюмував командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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В Україні проведуть навчання з НАТО

Серед таких заходів – спільні навчання українських і натівських солдатів. Вони стартують 22 вересня. Маневри відбуватимуться за участю всіх видів військ і проходитимуть відразу на кількох полігонах в Україні, а також в акваторії Чорного і Азовського морів.

Тренуватися з українськими солдатами будуть військовики з 15 країн НАТО: США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Італії. Приїдуть на навчання до України також грузинські і молдовські солдати. Завершаться спільні тренування 30 вересня.