Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі й підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами

У Чорному морі країна-агресор тримає 4 кораблі та 1 підводний човен. Відомо, що вони споряджені 36 крилатими ракетами.

Наразі корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря. Таким чином російські окупанти блокують судноплавство. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" 7 червня.

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Ворожі кораблі в Чорному морі

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. На даний час в наявності 4 кораблі та 1 підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами,

– мовиться в повідомленні.

Також в ОК "Південь" кажуть, що можлива атака і стратегічною авіацією.

Ситуація на Півдні

На Півдні ситуація залишається доволі напруженою. Бойові дії по зайнятих територіях тривають. Ворог вперто б’є реактивними системами залпового вогню по населених пунктах в напрямку просування українських військ.

У ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Велику Костромку. Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки. На жаль, є 1 постраждалий серед цивільних.

Також російські загарбники атакували Баштанку. Ворожим вогнем зруйновано будівлі районної адміністрації та спортивної школи, а також приватний будинок. Двоє місцевих мешканців загинули та ще одна людина зазнала поранення.

Цинізм і жорстокість панують на окупованій Херсонщині. Там, на внутрішніх блокпостах, росіяни отримали дозвіл свого командування розстрілювати цивільних, які видаються їм підозрілими. Російські окупанти готові нищити все без жодних розмов, навіть перевіряючи вантажівки з сільськогосподарською продукцією.

Для того, щоб відновити втрачені позиції, ворог, за підтримки артилерії та авіації, здійснив наступ в напрямку Лозове – Біла Криниця. ЗСУ атаку відбили, тому успіху росіяни не мали.

Також російські загарбники застосовують безпілотні літальні апарати для того, щоб виявити позиції українських військ. Протягом ночі наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 70 вогневих завдань. Втрати у ворога є, дані уточнюються.

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. З мирним населенням організовують бесіди щодо застережень та обмежень в умовах воєнного стану.

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