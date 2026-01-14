Окупанти тримають на ЗАЕС зброю та запускають звідти дрони, – ЗМІ

Російські загарбники тримають військову техніку біля ядерних реакторів Запорізької АЕС. З території також здійснюються пуски БпЛА.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Початок чогось більшого, – політолог пояснив важливість перемир'я на ЗАЕС

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Журналісти дізналися, що росіяни запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю. На опублікованих кадрах видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Окупанти тримають техніку на ЗАЕС: дивіться відео "РБК-Україна"

У коментарі виданню речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин уточнив, що з території станції також здійснюються пуски БпЛА по українських територіях. На фото червоними крапками позначене розташування озброєння та військової техніки противника.

Озброєння та військова техніка ворога на ЗАЕС / Фото "РБК-Україна"

Які останні новини про ЗАЕС?