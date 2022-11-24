У Зеленського просять змінити назву Росії на Московію

Українці просять офіційно перейменувати назву Росії на "Московія". На сайті президента вже з’явилась відповідна петиція.

Також українці закликають замінити термін "російський" на "московський", а "Російська Федерація" на "Московська Федерація". На момент публікації матеріалу зібрано 620 голосів з 25 000 необхідних.

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Українці просять змінити назву Росії

Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI – XIX століть, які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, – тобто 301 рік тому, – московський цар Петро І проголосив Московське царство "Російською імперією",

– каже автор петиції.

Також у петиції зазначили, що Росія як назва існує всього лише 301 рік.

У Росії вже обговорюють петицію

Російські ЗМІ вже почали писати про створену петицію в Україні щодо зміни назви Росії на "Московію".

"Автор петиції вважає, що офіційна зміна назви держави – "це потужний інформаційний хід на міжнародному рівні". Наразі підписи під нею поставили трохи більше ніж 50 осіб", – кажуть пропагандисти.

Львівська облрада також запропонувала перейменувати Росію

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента та Верховної Ради. У ньому просить затвердити використання в Україні на всіх рівнях назви "Московія" замість Росія та Російська Федерація.

Водночас щодо громадян Росії пропонують використовувати слово "московити". За таке звернення свої голоси віддали представники усіх фракцій.

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