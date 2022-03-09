Росія – це поранений звір, але ще дуже злий, – Денисенко

Українські бійці відчайдушно боронять Україну від окупантів, завдаючи удари російській армії. Попри значні поранення, вона продовжує залишатись "злим звіром".

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, саме від воєнних операцій, а не інших чинників, і залежатиме майбутнє України.

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Денисенко: До фінального свистка нам ще грати і грати

Як зауважив Денисенко, з'явилось багато ейфоричних дописів та заяв про те, що російська армія повністю деморалізована. Мовляв, далі вона вже не зможе рухатись.

Це поранений звір, але це ще дуже сильний звір. Нам потрібно чітко розуміти, що до фінального свистка нам ще треба грати-грати, зціпивши зуби,

– наголосив він.

Також, на думку Денисенка, не треба забувати про психологічний стан президента країни-агресорки. Один із керівників ЦРУ на конгресі США прямо говорив, що Путін поки що ще не готовий здатися. "Ми маємо ще і психологічний стан російського диктатора, на який маємо зважати", – додав він.

Денисенко про війська Росії: дивіться відео (початок теми з 9:05)



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