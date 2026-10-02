Росія цинічно атакувала житловий сектор у Харкові: є жертва та постраждалі

Росія атакувала КАБами житловий сектор у Харкові посеред дня. На жаль, є жертва та постраждалі

Про деталі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки удару по Харкову

Влучання російських КАБів сталося у Слобідському та Немишлянському районах у приватні сектори.

Один із них потрапив у житловий будинок. Там є постраждалі.

Також в одному з місць прильоту повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина. Ще двоє осіб постраждали.

Загалом, за попередньою інформацією, у Немишлянському районі одна людина загинула. Багато постраждалих є у Слобідському районі.

Їхня кількість станом на 15:54 зросла до 9. Серед них є діти.

Нагадаємо, що 2 жовтня Росія також атакувала Рівненщину. Вночі зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через загоряння приміщень рятувальники евакуювали жителів навколишніх будинків, за попередніми даними, люди не постраждали.

А у Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.