Росія цинічно атакувала житловий сектор у Харкові: є жертва та постраждалі
Росія атакувала КАБами житловий сектор у Харкові посеред дня. На жаль, є жертва та постраждалі
Про деталі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
Наслідки удару по Харкову
Влучання російських КАБів сталося у Слобідському та Немишлянському районах у приватні сектори.
Один із них потрапив у житловий будинок. Там є постраждалі.
Також в одному з місць прильоту повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина. Ще двоє осіб постраждали.
Загалом, за попередньою інформацією, у Немишлянському районі одна людина загинула. Багато постраждалих є у Слобідському районі.
Їхня кількість станом на 15:54 зросла до 9. Серед них є діти.
Нагадаємо, що 2 жовтня Росія також атакувала Рівненщину. Вночі зазнало ушкоджень цивільне підприємство. Через загоряння приміщень рятувальники евакуювали жителів навколишніх будинків, за попередніми даними, люди не постраждали.
А у Лубенському районі Полтавської області російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.