Брехня не пройде, – Кулеба відреагував на цинічне скликання Радбезу ООН росією

Дмитро Кулеба відрегаував на те, що росія цинічно скликає Радбез ООН. Глава МЗС України наголосив, що брехня країни-окупантки не пройде.

росія продовжує обстрілювати ЗАЕС і при цьому скликає засідання Радбезу ООН. Кулеба наголосив, що російське нахабство не знає меж. Воно вже досягло глобальних масштабів.

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Глава МЗС України заявив, що держава-терористка обстрілювала найбільшу в Європі АЕС та захопила її. Тепер же росія хоче поговорити про безпеку.

Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ знає, що росія займається ядерним тероризмом. І засідання Радбезу вчергове це підтвердить,

– заявив Кулеба.

Він додав, що команда Володимира Зеленського задля підтримки України мобілізувала світову коаліцію. На дипломатичному фронті Україна перемагає та продовжить перемагати. Країні-агресорці не дозволять використати міжнародний майданчик для пропаганди та дезінформації.

Кулеба надіслав лист Гроссі та Гуттерішу

Глава МЗС додав, що надіслав лист Рафаелю Маріано Гроссі – Генеральному директору МАГАТЕ – та Антоніу Гуттерішу – Генсеку ООН. Кулеба закликав їх негайно відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію під керівництвом Міжнародного агентства з ядерної енергії та за участі військових експертів ООН.

"росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу і ставлять під загрозу безпеку всього континент", – додав глава МЗС.

Місія має прибути через територію України. Якщо росії нема чого приховувати, вона має невідкладно надати доступ до ЗАЕС.

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